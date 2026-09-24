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Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка

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Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 1
Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 2
Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 3
Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fort Romeau
Альбом (сингл)
Beings Of Light
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 1
  • Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 2
  • Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 3
  • Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0804297838731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fort Romeau
Альбом (сингл)
Beings Of Light
Жанр
Диско
Трек-лист
Untitled IV, The Truth, Power Of Grace, (In The) Rain, Spotlights, Ramona, Porta Coeli, Beings Of Light
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled IV, The Truth, Power Of Grace, (In The) Rain, Spotlights, Ramona, Porta Coeli, Beings Of Light

Отзывы о товаре Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0804297838731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fort Romeau
Альбом (сингл)
Beings Of Light
Жанр
Диско
Трек-лист
Untitled IV, The Truth, Power Of Grace, (In The) Rain, Spotlights, Ramona, Porta Coeli, Beings Of Light
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Untitled IV, The Truth, Power Of Grace, (In The) Rain, Spotlights, Ramona, Porta Coeli, Beings Of Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fort Romeau - Beings Of Light (Coloured) (0804297838731) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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