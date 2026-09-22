Ost - One Battle After Another (Jonny Greenwood) (0075597894349) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Battle After Another
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721789
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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597894349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Battle After Another
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
One Battle After Another, The French 75, Baktan Cross, Baby Charlene, Perfidia Beverly Hills, Mean Alley, I Need the Greeting Code, Ocean Waves, Guitar for Willa, Battle After Battle, Sisters of the Brave Beaver, Like Tom Fkn Cruise, Operation Boot Heel, Avanti Q, River of Hills, Greeting Code Reprise, Trust Device, Trio for Willa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - One Battle After Another (Jonny Greenwood) (0075597894349) виниловая пластинка
Джонни Гринвуд наиболее известен как ведущий гитарист группы Radiohead. Издание на виниле с гравировкой на четвертой стороне. Альбом включает восемнадцать новых композиций, исполненных Гринвудом на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, ударных и волнах Мартено в сопровождении London Contemporary Orchestra и дирижёра Хью Бранта. «One Battle After Another» — шестой саундтрек Гринвуда к фильмам Пола Томаса Андерсона, выпущенный на лейбле Nonesuch. Ранее Гринвуд работал над саундтреками к фильмам «Призрачная нить», «Джунун», «Врождённый порок», «Мастер» и «Нефть».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597894349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Battle After Another
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
One Battle After Another, The French 75, Baktan Cross, Baby Charlene, Perfidia Beverly Hills, Mean Alley, I Need the Greeting Code, Ocean Waves, Guitar for Willa, Battle After Battle, Sisters of the Brave Beaver, Like Tom Fkn Cruise, Operation Boot Heel, Avanti Q, River of Hills, Greeting Code Reprise, Trust Device, Trio for Willa
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Джонни Гринвуд наиболее известен как ведущий гитарист группы Radiohead. Издание на виниле с гравировкой на четвертой стороне. Альбом включает восемнадцать новых композиций, исполненных Гринвудом на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, ударных и волнах Мартено в сопровождении London Contemporary Orchestra и дирижёра Хью Бранта. «One Battle After Another» — шестой саундтрек Гринвуда к фильмам Пола Томаса Андерсона, выпущенный на лейбле Nonesuch. Ранее Гринвуд работал над саундтреками к фильмам «Призрачная нить», «Джунун», «Врождённый порок», «Мастер» и «Нефть».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost - One Battle After Another (Jonny Greenwood) (0075597894349) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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