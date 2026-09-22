Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка
В честь 20-летия мультиплатиновой хард-рок-группы Five Finger Death Punch выходит дополнение к «Best of Volume 1»? вышедшему по всему миру 18 июля, — «Best Of Volume 2». Это вторая часть сборника самых известных хитов, перезаписанных группой. Вместе эти два альбома переосмысливают впечатляющую историю группы. Издание на цветном виниле. В сборник «Best Of Volume 2» вошла совершенно новая версия песни «The End» с Babymetal. Этот релиз отдаёт дань уважения прошлому группы и одновременно устремляется на всех парах в будущее. С более чем 8 миллиардами прослушиваний, 16 хитами №1 на Active Rock Radio и внушительным каталогом золотых и платиновых релизов, сертифицированных RIAA, Five Finger Death Punch является одной из доминирующих сил в роке
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка