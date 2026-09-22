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Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка

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Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 1
Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 2
Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Best Of, Volume Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 1
  • Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 2
  • Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721785
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Характеристики

Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0810202530157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Best Of, Volume Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hell To Pay, The End, M.I.N.E (end This Way), Hard To See, Got Your Six, Cold, Burn Mf, Never Enough, Sham Pain, Blue On Black, I Apologize, Trouble, When The Seasons Change, Cradle To The Grave, My Nemesis, Walk Away, Wash It All Away, Wrong Heaven, Jekyll And Hyde
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка

В честь 20-летия мультиплатиновой хард-рок-группы Five Finger Death Punch выходит дополнение к «Best of Volume 1»? вышедшему по всему миру 18 июля, — «Best Of Volume 2». Это вторая часть сборника самых известных хитов, перезаписанных группой. Вместе эти два альбома переосмысливают впечатляющую историю группы. Издание на цветном виниле. В сборник «Best Of Volume 2» вошла совершенно новая версия песни «The End» с Babymetal. Этот релиз отдаёт дань уважения прошлому группы и одновременно устремляется на всех парах в будущее. С более чем 8 миллиардами прослушиваний, 16 хитами №1 на Active Rock Radio и внушительным каталогом золотых и платиновых релизов, сертифицированных RIAA, Five Finger Death Punch является одной из доминирующих сил в роке



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0810202530157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Best Of, Volume Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hell To Pay, The End, M.I.N.E (end This Way), Hard To See, Got Your Six, Cold, Burn Mf, Never Enough, Sham Pain, Blue On Black, I Apologize, Trouble, When The Seasons Change, Cradle To The Grave, My Nemesis, Walk Away, Wash It All Away, Wrong Heaven, Jekyll And Hyde
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В честь 20-летия мультиплатиновой хард-рок-группы Five Finger Death Punch выходит дополнение к «Best of Volume 1»? вышедшему по всему миру 18 июля, — «Best Of Volume 2». Это вторая часть сборника самых известных хитов, перезаписанных группой. Вместе эти два альбома переосмысливают впечатляющую историю группы. Издание на цветном виниле. В сборник «Best Of Volume 2» вошла совершенно новая версия песни «The End» с Babymetal. Этот релиз отдаёт дань уважения прошлому группы и одновременно устремляется на всех парах в будущее. С более чем 8 миллиардами прослушиваний, 16 хитами №1 на Active Rock Radio и внушительным каталогом золотых и платиновых релизов, сертифицированных RIAA, Five Finger Death Punch является одной из доминирующих сил в роке


Теги товара: Цветной винил
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