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El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка

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El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 1
El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 2
El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
24 Hr Sports
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 1
  • El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 2
  • El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223013313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
24 Hr Sports
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Drumline, M?gica feat. Rog?, 24 Hr Sports Theme No. 1, Say Goodbye feat. Florence Adooni, Oakley’s Car Wash feat. Dave Guy, Anticipate feat. Clairo, Eastside, Clean The Line, Cortex, Shining, 24 Hr Sports Theme No. 2, Indifference feat. Shintaro Sakamoto, Carry Me Away feat. Norah Jones, Take My Hand, feat. Rahsaan Roland Kirk, Open Season, Victory Lap
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drumline, M?gica feat. Rog?, 24 Hr Sports Theme No. 1, Say Goodbye feat. Florence Adooni, Oakley’s Car Wash feat. Dave Guy, Anticipate feat. Clairo, Eastside, Clean The Line, Cortex, Shining, 24 Hr Sports Theme No. 2, Indifference feat. Shintaro Sakamoto, Carry Me Away feat. Norah Jones, Take My Hand, feat. Rahsaan Roland Kirk, Open Season, Victory Lap

Отзывы о товаре El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223013313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
24 Hr Sports
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Drumline, M?gica feat. Rog?, 24 Hr Sports Theme No. 1, Say Goodbye feat. Florence Adooni, Oakley’s Car Wash feat. Dave Guy, Anticipate feat. Clairo, Eastside, Clean The Line, Cortex, Shining, 24 Hr Sports Theme No. 2, Indifference feat. Shintaro Sakamoto, Carry Me Away feat. Norah Jones, Take My Hand, feat. Rahsaan Roland Kirk, Open Season, Victory Lap
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drumline, M?gica feat. Rog?, 24 Hr Sports Theme No. 1, Say Goodbye feat. Florence Adooni, Oakley’s Car Wash feat. Dave Guy, Anticipate feat. Clairo, Eastside, Clean The Line, Cortex, Shining, 24 Hr Sports Theme No. 2, Indifference feat. Shintaro Sakamoto, Carry Me Away feat. Norah Jones, Take My Hand, feat. Rahsaan Roland Kirk, Open Season, Victory Lap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


El Michels Affair - 24 Hr Sports (0349223013313) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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