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Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка

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Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 1
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 2
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 3
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 4
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 5
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 6
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 7
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 8
Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eartheater
Альбом (сингл)
Phoenix: La Petit Mort Edition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 1
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 2
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 3
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 4
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 5
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 6
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 7
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 8
  • Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721768
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0756029613348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eartheater
Альбом (сингл)
Phoenix: La Petit Mort Edition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bringing Me Back (La Petite Mort Edit), Below The Clavicle (La Petite Mort Edit), How To Fight (La Petite Mort Edit), Little Horns (La Petite Mort Edit), Fantasy Collision (La Petite Mort Edit), Goodbye Diamond (La Petite Mort Edit), Diamond In The Bedrock (La Petite Mort Edit), Kiss Of The Phoenix (La Petite Mort Edit), Mercurial Nerve (La Petite Mort Edit), Airborne Ashes (La Petite Mort Edit), Volcano (La Petite Mort Edit), Faith Consuming Hope (La Petite Mort Edit), Burning Feather (La Petit
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка

В прошлом году Eartheater выпустила свой последний альбом Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin на лейбле Pan. После выпуска полностью переработанной версии альбома Phoenix: La Petite Mort Edition Pan теперь представляет специальное издание на цветном виниле. Изначально задуманный как «сонный» микс для журнала Crack Magazine, Eartheater переработала весь свой альбом Phoenix в цельную эмбиентную версию. «Это Феникс, сжимающийся, раздевающийся и деформирующийся, словно частицы углерода под тяжестью валунов, сложенных в шелковистую почву, и разлагающийся. Она складывается снова и снова, как рулоны молодого липкого камня. Это один цикл REM-фазы. Я предлагаю слушать Phoenix: La Petite Mort Edition во сне после кульминации. Вы — влажный пепел, размазанный по наволочке». – Eartheater



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0756029613348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eartheater
Альбом (сингл)
Phoenix: La Petit Mort Edition
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bringing Me Back (La Petite Mort Edit), Below The Clavicle (La Petite Mort Edit), How To Fight (La Petite Mort Edit), Little Horns (La Petite Mort Edit), Fantasy Collision (La Petite Mort Edit), Goodbye Diamond (La Petite Mort Edit), Diamond In The Bedrock (La Petite Mort Edit), Kiss Of The Phoenix (La Petite Mort Edit), Mercurial Nerve (La Petite Mort Edit), Airborne Ashes (La Petite Mort Edit), Volcano (La Petite Mort Edit), Faith Consuming Hope (La Petite Mort Edit), Burning Feather (La Petit
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В прошлом году Eartheater выпустила свой последний альбом Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin на лейбле Pan. После выпуска полностью переработанной версии альбома Phoenix: La Petite Mort Edition Pan теперь представляет специальное издание на цветном виниле. Изначально задуманный как «сонный» микс для журнала Crack Magazine, Eartheater переработала весь свой альбом Phoenix в цельную эмбиентную версию. «Это Феникс, сжимающийся, раздевающийся и деформирующийся, словно частицы углерода под тяжестью валунов, сложенных в шелковистую почву, и разлагающийся. Она складывается снова и снова, как рулоны молодого липкого камня. Это один цикл REM-фазы. Я предлагаю слушать Phoenix: La Petite Mort Edition во сне после кульминации. Вы — влажный пепел, размазанный по наволочке». – Eartheater


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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