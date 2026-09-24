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Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка

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Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 1
Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 2
Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Fluency Fabrics
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 1
  • Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 2
  • Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038316702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Fluency Fabrics
Жанр
House
Трек-лист
A Fair Weather, Black Mountain College, Brown And Beige, Rive Gauche, Nostalgic Tyme, Cable Knit, Stateside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка

Всю свою жизнь берлинский музыкант Drei Farben House был очарован художественными концепциями повторения и модификации сходств. Небольшие, но точные и ощутимые вариации (музыкальных) тем завораживали его на протяжении всей жизни как любителя танцевальной поп-музыки. Художественная концепция почерка подвергалась сомнению в мире изобразительных искусств, и это вполне оправдано, но Михаэль Зигл, он же Drei Farben House, оставался убежденным сторонником этого художественного принципа, который, по его мнению, привел к появлению множества впечатляющих музыкальных произведений в истории соула и диско — ориентиров, которые были особенно важны для творчества Зигла. На обложке альбома изображен «Дом Дорис и Нормана Фишеров» в Хатборо (пригород Филадельфии), спроектированный Луисом И. Каном в 1960-1967 годах. Кан, живший в Филадельфии и один из самых влиятельных архитекторов двадцатого века, уже был в возрасте шестидесяти лет и постепенно приобретал известность благодаря своему тонкому сочетанию бетона и кирпича в больших масштабах. Почти одухотворенная чувственность его зданий и поэзия света создавали глубокие, фундаментальные связи между пространством и его обитателями. «Каждое здание должно иметь… свою собственную душу» — эта знаменитая цитата Кана легко прослеживается в скромном и удивительно теплом доме Фишера, состоящем из двух пересекающихся кубических объемов, созданных из кедрового дерева. Дом был закончен одновременно с тем, как всего в двадцати милях от него недавно основанная студия Sigma Sound Studio записала первый альбом Delfonics, создав подвалы для Philadelphia Soul, что позже привело к появлению Phillysound, Disco и House.

Отзывы о товаре Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038316702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Fluency Fabrics
Жанр
House
Трек-лист
A Fair Weather, Black Mountain College, Brown And Beige, Rive Gauche, Nostalgic Tyme, Cable Knit, Stateside
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Всю свою жизнь берлинский музыкант Drei Farben House был очарован художественными концепциями повторения и модификации сходств. Небольшие, но точные и ощутимые вариации (музыкальных) тем завораживали его на протяжении всей жизни как любителя танцевальной поп-музыки. Художественная концепция почерка подвергалась сомнению в мире изобразительных искусств, и это вполне оправдано, но Михаэль Зигл, он же Drei Farben House, оставался убежденным сторонником этого художественного принципа, который, по его мнению, привел к появлению множества впечатляющих музыкальных произведений в истории соула и диско — ориентиров, которые были особенно важны для творчества Зигла. На обложке альбома изображен «Дом Дорис и Нормана Фишеров» в Хатборо (пригород Филадельфии), спроектированный Луисом И. Каном в 1960-1967 годах. Кан, живший в Филадельфии и один из самых влиятельных архитекторов двадцатого века, уже был в возрасте шестидесяти лет и постепенно приобретал известность благодаря своему тонкому сочетанию бетона и кирпича в больших масштабах. Почти одухотворенная чувственность его зданий и поэзия света создавали глубокие, фундаментальные связи между пространством и его обитателями. «Каждое здание должно иметь… свою собственную душу» — эта знаменитая цитата Кана легко прослеживается в скромном и удивительно теплом доме Фишера, состоящем из двух пересекающихся кубических объемов, созданных из кедрового дерева. Дом был закончен одновременно с тем, как всего в двадцати милях от него недавно основанная студия Sigma Sound Studio записала первый альбом Delfonics, создав подвалы для Philadelphia Soul, что позже привело к появлению Phillysound, Disco и House.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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