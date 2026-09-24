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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка

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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 1
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 2
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 3
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 4
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 5
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 6
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 7
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 8
Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 4
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 5
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 6
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 7
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 8
  • Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602455893352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Street Life, Just Like You, Amazona, Psalm, Serenade, A Song For Europe, Mother Of Pearl, Sunset
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Life, Just Like You, Amazona, Psalm, Serenade, A Song For Europe, Mother Of Pearl, Sunset

Отзывы о товаре Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602455893352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roxy Music
Альбом (сингл)
Stranded
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Street Life, Just Like You, Amazona, Psalm, Serenade, A Song For Europe, Mother Of Pearl, Sunset
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Street Life, Just Like You, Amazona, Psalm, Serenade, A Song For Europe, Mother Of Pearl, Sunset
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roxy Music - Stranded (Half Speed) (Coloured) (0602455893352) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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