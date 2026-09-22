Scissor Sisters - Scissor Sisters (Coloured) (0602465900415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scissor Sisters
Альбом (сингл)
Scissor Sisters
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721734
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465900415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scissor Sisters
Альбом (сингл)
Scissor Sisters
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Laura, Take Your Mama, Comfortably Numb, Mary, Lovers In The Backseat, Tits On The Radio, Filthy/Gorgeous, Music Is The Victim, Better Luck Next Time, It Can't Come Quickly Enough, Return To Oz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scissor Sisters - Scissor Sisters (Coloured) (0602465900415) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laura, Take Your Mama, Comfortably Numb, Mary, Lovers In The Backseat, Tits On The Radio, Filthy/Gorgeous, Music Is The Victim, Better Luck Next Time, It Can't Come Quickly Enough, Return To Oz
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465900415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scissor Sisters
Альбом (сингл)
Scissor Sisters
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Laura, Take Your Mama, Comfortably Numb, Mary, Lovers In The Backseat, Tits On The Radio, Filthy/Gorgeous, Music Is The Victim, Better Luck Next Time, It Can't Come Quickly Enough, Return To Oz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laura, Take Your Mama, Comfortably Numb, Mary, Lovers In The Backseat, Tits On The Radio, Filthy/Gorgeous, Music Is The Victim, Better Luck Next Time, It Can't Come Quickly Enough, Return To Oz
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Scissor Sisters - Scissor Sisters (Coloured) (0602465900415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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