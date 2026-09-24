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Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка

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Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 1
Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 2
Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conic Rose
Альбом (сингл)
Heller Tag
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 1
  • Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 2
  • Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conic Rose
Альбом (сингл)
Heller Tag
Жанр
Jazz
Трек-лист
Honeylake, Gleisdreieck, Heller Tag, Cool, Miranda, Chopin Ros?, Sad Wacky Waving Inflatable Tube Guy, Fashionweek, Goodbye, Uli, Hope In The Crypto Crash, Nie Wieder Knutschen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honeylake, Gleisdreieck, Heller Tag, Cool, Miranda, Chopin Ros?, Sad Wacky Waving Inflatable Tube Guy, Fashionweek, Goodbye, Uli, Hope In The Crypto Crash, Nie Wieder Knutschen

Отзывы о товаре Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conic Rose
Альбом (сингл)
Heller Tag
Жанр
Jazz
Трек-лист
Honeylake, Gleisdreieck, Heller Tag, Cool, Miranda, Chopin Ros?, Sad Wacky Waving Inflatable Tube Guy, Fashionweek, Goodbye, Uli, Hope In The Crypto Crash, Nie Wieder Knutschen
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honeylake, Gleisdreieck, Heller Tag, Cool, Miranda, Chopin Ros?, Sad Wacky Waving Inflatable Tube Guy, Fashionweek, Goodbye, Uli, Hope In The Crypto Crash, Nie Wieder Knutschen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Conic Rose - Heller Tag (4251804139236) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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