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Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка

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Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка - фото 1
Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
The Worm At The Core
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка - фото 1
  • Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038317327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
The Worm At The Core
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Paradox Of Finitude, Cracks In The Shield, Mortality Salience, Senescence, A Panic Rumbling Beneath, The Scheme Of Things
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paradox Of Finitude, Cracks In The Shield, Mortality Salience, Senescence, A Panic Rumbling Beneath, The Scheme Of Things

Отзывы о товаре Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038317327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Scuba Death
Альбом (сингл)
The Worm At The Core
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Paradox Of Finitude, Cracks In The Shield, Mortality Salience, Senescence, A Panic Rumbling Beneath, The Scheme Of Things
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Paradox Of Finitude, Cracks In The Shield, Mortality Salience, Senescence, A Panic Rumbling Beneath, The Scheme Of Things
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scuba Death - The Worm At The Core (4260038317327) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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