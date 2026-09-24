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L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка

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L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 1
L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 2
L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
L.U.C.A.
Альбом (сингл)
I Semi Del Futuro
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 1
  • L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 2
  • L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038312858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
L.U.C.A.
Альбом (сингл)
I Semi Del Futuro
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In Principio, Il Valzer Del Risveglio, Sirene, Nuovo Ordine... Equilibrio, Anni Verdi, In The Sun, Esodo, Niagara, Oggi, Domani, Sempre, Plancton
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Principio, Il Valzer Del Risveglio, Sirene, Nuovo Ordine. Equilibrio, Anni Verdi, In The Sun, Esodo, Niagara, Oggi, Domani, Sempre, Plancton

Отзывы о товаре L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038312858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
L.U.C.A.
Альбом (сингл)
I Semi Del Futuro
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In Principio, Il Valzer Del Risveglio, Sirene, Nuovo Ordine... Equilibrio, Anni Verdi, In The Sun, Esodo, Niagara, Oggi, Domani, Sempre, Plancton
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Principio, Il Valzer Del Risveglio, Sirene, Nuovo Ordine. Equilibrio, Anni Verdi, In The Sun, Esodo, Niagara, Oggi, Domani, Sempre, Plancton
Самовывоз
Доставка
Отзывы


L.U.C.A. - I Semi Del Futuro (4260038312858) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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