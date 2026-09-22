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Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка

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Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 1
Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 2
Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 3
Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 4
Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 5
Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Night Is The New Day
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 1
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 2
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 3
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 4
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 5
  • Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721719
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Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056815910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Night Is The New Day
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forsaker, The Longest Year, Idle Blood, Onward Into Battle, Liberation, The Promise Of Deceit, Nephilim, New Night, Inheritance, Day And Then The Shade, Ashen, Departer
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка

Юбилейное издание к пятнадцатому юбилею шедевра мрачного и пронзительного рока/метала 2009 года, представленное на ограниченном красно-черном мраморном виниле с новым половинным аудио-мастером. «Night Is The New Day» — восьмой студийный альбом группы Katatonia, записанный в июле 2009 года. В качестве сопродюсера, звукорежиссера и микшера выступил Дэвид Кастильо. Продолжая тяжесть, глубину и атмосферу, продемонстрированные на их предыдущем творчестве,. «Night Is The New Day» стал также более динамичным творением, балансирующим между прогрессивным величием, эмбиентной меланхолией, фольклорной изысканностью и классическими мелодичными гимнами, которые являются основой бескомпромиссного звучания Katatonia, дополненными завораживающими тонами вокальных путешествий Йонаса Ренксе по городскому и эмоциональному упадку. Обложка предоставлена ??нашим давним коллегой Трэвисом Смитом (Katatonia, Opeth).

Отзывы о товаре Katatonia - Night Is The New Day (Half Speed) (Coloured) (0801056815910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056815910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Night Is The New Day
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forsaker, The Longest Year, Idle Blood, Onward Into Battle, Liberation, The Promise Of Deceit, Nephilim, New Night, Inheritance, Day And Then The Shade, Ashen, Departer
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное издание к пятнадцатому юбилею шедевра мрачного и пронзительного рока/метала 2009 года, представленное на ограниченном красно-черном мраморном виниле с новым половинным аудио-мастером. «Night Is The New Day» — восьмой студийный альбом группы Katatonia, записанный в июле 2009 года. В качестве сопродюсера, звукорежиссера и микшера выступил Дэвид Кастильо. Продолжая тяжесть, глубину и атмосферу, продемонстрированные на их предыдущем творчестве,. «Night Is The New Day» стал также более динамичным творением, балансирующим между прогрессивным величием, эмбиентной меланхолией, фольклорной изысканностью и классическими мелодичными гимнами, которые являются основой бескомпромиссного звучания Katatonia, дополненными завораживающими тонами вокальных путешествий Йонаса Ренксе по городскому и эмоциональному упадку. Обложка предоставлена ??нашим давним коллегой Трэвисом Смитом (Katatonia, Opeth).
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