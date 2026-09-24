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Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка

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Blomfelt &amp; Narby - Peter, Barbara, Beth &amp; Friends (4062548045130) виниловая пластинка - фото 1
Blomfelt &amp; Narby - Peter, Barbara, Beth &amp; Friends (4062548045130) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blomfelt & Narby
Альбом (сингл)
Peter, Barbara, Beth & Friends
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blomfelt &amp; Narby - Peter, Barbara, Beth &amp; Friends (4062548045130) виниловая пластинка - фото 1
  • Blomfelt &amp; Narby - Peter, Barbara, Beth &amp; Friends (4062548045130) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548045130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blomfelt & Narby
Альбом (сингл)
Peter, Barbara, Beth & Friends
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Peter Is OK Now, Trevor Left A Message, Kevin Has Been Thinking About His Taxes Too Much, Barbara Just Left, Beth Is Crying, Tiffany Finds Faith On Fridays, Simon Took A Break, Jim Lost Control, Andre Brought His Child To School
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка

Лейбл Atomnation отмечает свой 100-й релиз альбомом Peter, Barbara, Beth & Friends — потрясающим дебютным альбомом Бломфельта и Нарби. Захватывающая девятитрековая пластинка выйдет 26 августа и представляет собой масштабное звучание, сочетающее акустические и электронные звуки с неформальными полевыми записями и тщательно запрограммированными ударными. Уроженец Финляндии Хенрик Бломфельт вырос на родине Гаспара Нарби, в Швейцарии, но они познакомились на танцполе бильярдного клуба в Пекхэме во время учебы в Лондоне. Инди-поп-сольный проект Гаспара получил широкое признание как в сфере новой музыки, так и в электронной музыке, а Хенрик стал сооснователем Resolution, аудиовизуального коллектива и серии мероприятий. В конце концов, они съехались, но лишь пару лет спустя, когда Гаспар посетил родину Хенрика, Финляндию, они начали вместе заниматься музыкой. Половину композиций, вошедших в альбом, они написали там, используя старое пианино, кассетный магнитофон, найденный на месте съемок, и свои ноутбуки. Вторую половину они закончили уже в Лондоне.

Отзывы о товаре Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548045130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blomfelt & Narby
Альбом (сингл)
Peter, Barbara, Beth & Friends
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Peter Is OK Now, Trevor Left A Message, Kevin Has Been Thinking About His Taxes Too Much, Barbara Just Left, Beth Is Crying, Tiffany Finds Faith On Fridays, Simon Took A Break, Jim Lost Control, Andre Brought His Child To School
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лейбл Atomnation отмечает свой 100-й релиз альбомом Peter, Barbara, Beth & Friends — потрясающим дебютным альбомом Бломфельта и Нарби. Захватывающая девятитрековая пластинка выйдет 26 августа и представляет собой масштабное звучание, сочетающее акустические и электронные звуки с неформальными полевыми записями и тщательно запрограммированными ударными. Уроженец Финляндии Хенрик Бломфельт вырос на родине Гаспара Нарби, в Швейцарии, но они познакомились на танцполе бильярдного клуба в Пекхэме во время учебы в Лондоне. Инди-поп-сольный проект Гаспара получил широкое признание как в сфере новой музыки, так и в электронной музыке, а Хенрик стал сооснователем Resolution, аудиовизуального коллектива и серии мероприятий. В конце концов, они съехались, но лишь пару лет спустя, когда Гаспар посетил родину Хенрика, Финляндию, они начали вместе заниматься музыкой. Половину композиций, вошедших в альбом, они написали там, используя старое пианино, кассетный магнитофон, найденный на месте съемок, и свои ноутбуки. Вторую половину они закончили уже в Лондоне.
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Отзывы


Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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