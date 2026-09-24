Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blomfelt & Narby - Peter, Barbara, Beth & Friends (4062548045130) виниловая пластинка
Лейбл Atomnation отмечает свой 100-й релиз альбомом Peter, Barbara, Beth & Friends — потрясающим дебютным альбомом Бломфельта и Нарби. Захватывающая девятитрековая пластинка выйдет 26 августа и представляет собой масштабное звучание, сочетающее акустические и электронные звуки с неформальными полевыми записями и тщательно запрограммированными ударными. Уроженец Финляндии Хенрик Бломфельт вырос на родине Гаспара Нарби, в Швейцарии, но они познакомились на танцполе бильярдного клуба в Пекхэме во время учебы в Лондоне. Инди-поп-сольный проект Гаспара получил широкое признание как в сфере новой музыки, так и в электронной музыке, а Хенрик стал сооснователем Resolution, аудиовизуального коллектива и серии мероприятий. В конце концов, они съехались, но лишь пару лет спустя, когда Гаспар посетил родину Хенрика, Финляндию, они начали вместе заниматься музыкой. Половину композиций, вошедших в альбом, они написали там, используя старое пианино, кассетный магнитофон, найденный на месте съемок, и свои ноутбуки. Вторую половину они закончили уже в Лондоне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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