Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721696
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Внешние аккумуляторы бренда Cactus — это надежные устройства для зарядки ваших гаджетов в любое время и в любом месте. Модель с емкостью 20000 мА·ч обеспечивает продолжительное питание ваших устройств, позволяя не беспокоиться о разрядке в течение целого дня. Черный цвет добавляет универсальности и стиля, делая аккумулятор элегантным и подходящим к любому образу.
Максимальный выходной ток 5 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Это делает аккумулятор идеальным спутником как для путешествий, так и для использования в повседневной жизни.
Благодаря разъемам USB Type A и USB Type C, устройство совместимо с широким спектром современных электронных гаджетов, предоставляя гибкость и удобство в использовании. Несмотря на мощную емкость и функциональность, весит аккумулятор всего 424 г, что делает его портативным и легким для транспортировки.
Внешние аккумуляторы Cactus — это сочетание высокой производительности, стиля и удобства, которое вы оцените по достоинству.
Внешние аккумуляторы бренда Cactus — это надежные устройства для зарядки ваших гаджетов в любое время и в любом месте. Модель с емкостью 20000 мА·ч обеспечивает продолжительное питание ваших устройств, позволяя не беспокоиться о разрядке в течение целого дня. Черный цвет добавляет универсальности и стиля, делая аккумулятор элегантным и подходящим к любому образу.
Максимальный выходной ток 5 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Это делает аккумулятор идеальным спутником как для путешествий, так и для использования в повседневной жизни.
Благодаря разъемам USB Type A и USB Type C, устройство совместимо с широким спектром современных электронных гаджетов, предоставляя гибкость и удобство в использовании. Несмотря на мощную емкость и функциональность, весит аккумулятор всего 424 г, что делает его портативным и легким для транспортировки.
Внешние аккумуляторы Cactus — это сочетание высокой производительности, стиля и удобства, которое вы оцените по достоинству.
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный