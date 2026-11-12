Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FI
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FI
Внешний аккумулятор Hoco – это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет зависеть от розеток. Этот аккумулятор имеет вес всего 418 г, что делает его достаточно компактным для повседневного использования и путешествий. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является возможность одновременной зарядки двух устройств, благодаря двум выходам. Это позволяет экономить время и делиться энергией с друзьями или заряжать сразу несколько гаджетов. Ёмкость аккумулятора составляет впечатляющие 20000 мА·ч, что гарантирует многократную подзарядку вашего смартфона или планшета. Быстрая зарядка – ещё один плюс в копилку достоинств данного внешнего аккумулятора, обеспечивая оперативное пополнение энергии совместимых девайсов. Модель оснащена индикатором заряда, который позволяет всегда быть в курсе уровня оставшейся энергии. Разъем для входной зарядки – microUSB, что также способствует универсальности и удобству в использовании. Элегантный черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, делая его отличным аксессуаром, который подойдет к любому образу. Внешний аккумулятор Hoco – это ваш надежный партнер в поддержании энергии ваших устройств в любой ситуации.
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Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FI