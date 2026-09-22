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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный купить с доставкой в Москве
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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный

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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 15
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 16
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721689
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
Габаритные размеры, мм
68x136
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, г.
270

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный

HOCO J100 High-ranking — это компактный и функциональный внешний аккумулятор с емкостью 10000 мАч, предназначенный для зарядки смартфонов и планшетов. Энергоемкость батареи составляет 37 Вт*ч, что обеспечивает длительное время работы ваших устройств вдали от розетки. Основные характеристики: Входные разъемы: USB-C и microUSB. Выходные разъемы: Два порта USB-A. Материал корпуса: Пластик. Особенности: Индикатор уровня заряда, огнестойкий корпус. Сила тока на выходе: 2.1 А. Напряжение на выходе: 5 В. Черный цвет корпуса придает внешнему аккумулятору стильный и современный вид.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A черный




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Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
Габаритные размеры, мм
68x136
Страна производитель
Китай
Описание
HOCO J100 High-ranking — это компактный и функциональный внешний аккумулятор с емкостью 10000 мАч, предназначенный для зарядки смартфонов и планшетов. Энергоемкость батареи составляет 37 Вт*ч, что обеспечивает длительное время работы ваших устройств вдали от розетки. Основные характеристики: Входные разъемы: USB-C и microUSB. Выходные разъемы: Два порта USB-A. Материал корпуса: Пластик. Особенности: Индикатор уровня заряда, огнестойкий корпус. Сила тока на выходе: 2.1 А. Напряжение на выходе: 5 В. Черный цвет корпуса придает внешнему аккумулятору стильный и современный вид.


Теги товара: На 10000 mAh
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Доставка
Отзывы


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