Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE)

Ваш надежный спутник в мире мобильных технологий — внешний аккумулятор HOCO J100 в элегантном белом корпусе. Этот компактный источник энергии создан для тех, кто ценит практичность, эффективность и стиль в повседневной жизни. Благодаря ёмкости 10000 мАч, что эквивалентно 37 Вт/ч, вы получаете уверенность в том, что ваши устройства будут работать весь день без признаков разрядки. С ним вы забываете о постоянном поиске свободной розетки, ведь вся энергия теперь у вас в кармане. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность одновременной зарядки двух устройств через два выходных разъёма типа USB. Представьте себе: вы можете заряжать и смартфон, и, например, планшет или наушники в одно и то же время. Это не только удобно, но и экономит ваше личное время. Каждый из портов обеспечивает максимальный ток до 2,1 А, что гарантирует быструю и стабильную подзарядку даже для гаджетов с высоким энергопотреблением. Напряжение на выходе составляет стабильные 5 В, что полностью соответствует стандартам безопасности для большинства мобильных устройств. Универсальность зарядки самого аккумулятора — это ещё одно важное преимущество. Для пополнения его запаса энергии вы можете использовать один из двух входных разъёмов: современный USB Type-C или проверенный временем microUSB. Это значит, что вам не придётся беспокоиться о поиске редкого кабеля — подойдёт любой из распространённых шнуров, которые уже есть у вас дома. Ток входной зарядки также составляет 2 А, что позволяет быстро восстановить ёмкость пауэрбанка и снова быть готовым к работе. Корпус устройства, выполненный из качественного пластика, приятно лежит в руке и отличается прочностью. Белый цвет не только визуально привлекателен, но и практичен, так как на таком покрытии менее заметны следы ежедневного использования. Благодаря использованию современных литий-полимерных ячеек, аккумулятор получился не только ёмким, но и безопасным, а также remarkably компактным и лёгким по сравнению с аналогами. Вы всегда будете точно знать, сколько энергии осталось в вашем распоряжении, благодаря встроенному индикатору заряда. Внешний аккумулятор HOCO J100 — это умный выбор для современного человека, который не любит останавливаться на достигнутом.