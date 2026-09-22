Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный

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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721687
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Внешний аккумулятор CS-PBFSKA-30000 от CACTUS – это надежный источник питания для ваших устройств в дороге. С емкостью 30000 мАч он способен многократно зарядить ваш смартфон, планшет или другие гаджеты. Устройство оснащено четырьмя портами: USB-C, microUSB, USB-A и USB-C, что позволяет подключать практически любые устройства. Компактный корпус из прочного пластика удобно помещается в сумку или рюкзак, а благодаря продуманному дизайну его легко носить с собой. CS-PBFSKA-30000 – это незаменимый аксессуар для путешествий, длительных поездок или просто для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи. Заряжайте свои устройства в любое время и в любом месте с CACTUS CS-PBFSKA-30000.
Внешний аккумулятор CS-PBFSKA-30000 от CACTUS – это надежный источник питания для ваших устройств в дороге. С емкостью 30000 мАч он способен многократно зарядить ваш смартфон, планшет или другие гаджеты. Устройство оснащено четырьмя портами: USB-C, microUSB, USB-A и USB-C, что позволяет подключать практически любые устройства. Компактный корпус из прочного пластика удобно помещается в сумку или рюкзак, а благодаря продуманному дизайну его легко носить с собой. CS-PBFSKA-30000 – это незаменимый аксессуар для путешествий, длительных поездок или просто для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи. Заряжайте свои устройства в любое время и в любом месте с CACTUS CS-PBFSKA-30000.
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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