Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый
Внешний аккумулятор Cactus – это надежное решение для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Благодаря внушительной емкости в 20,000 мА·ч этот аккумутор обеспечивает продолжительное использование без необходимости частого пополнения заряда. Аккумулятор поддерживает максимальный выходной ток в 5 А, что позволяет быстро заряжать даже энергозатратные устройства. Элегантный белый дизайн внешнего аккумулятора Cactus гармонично впишется в любой современный стиль. Он оборудован тремя разъемами, включая USB Type A и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с множеством современных устройств. Выходное напряжение составляет стандартные 5 В, гарантируя безопасное подключение к вашему гаджету. Особенностью данной модели является возможность одновременной зарядки двух устройств, что делает его идеальным выбором для путешествий, работы и активного образа жизни. При весе всего 424 грамма аккумулятор легко помещается в сумку или рюкзак, обеспечивая мобильность и удобство в использовании. Выбирая внешний аккумулятор Cactus, вы получаете качественное и надежное устройство, которое станет незаменимым спутником в повседневной жизни.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВнешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВнешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитВнешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитВнешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный
-
В наличииЦена 2 380 руб. 5 090 руб.595 руб. в СплитВнешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 2000...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВнешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15...
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитМобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A U...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый