Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085)
Внешний аккумулятор Hoco представляет собой надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов в любом месте и в любое время. С весом всего 416 г, этот черный красавец емкостью 20,000 мА·ч обеспечит ваше устройство энергией на длительное время без необходимости частой подзарядки самого аккумулятора. Универсальность этого внешнего аккумулятора обеспечивается наличием нескольких разъемов для входа, включая microUSB и USB Type C, которые позволяют заряжать сам аккумулятор через различные типы кабелей. При этом три выхода позволяют подключать и одновременно заряжать несколько устройств, делая его идеальным решением для владельцев множества гаджетов. Hoco позаботился о быстрой зарядке — максимальный выходной ток 3 А и выходное напряжение 5 В гарантируют, что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро и безопасно. Встроенный индикатор заряда помогает легко отслеживать уровень оставшейся энергии и планировать время подзарядки. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником как в повседневной городской жизни, так и в поездках или путешествиях, позволяя оставаться на связи и не беспокоиться о заряде батареи ваших устройств.
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Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
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