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Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) купить с доставкой в Москве
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Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085)

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Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 10
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 11
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 12
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 13
Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721679
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
69 х 149 х 28 мм
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
420

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085)

Внешний аккумулятор Hoco представляет собой надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов в любом месте и в любое время. С весом всего 416 г, этот черный красавец емкостью 20,000 мА·ч обеспечит ваше устройство энергией на длительное время без необходимости частой подзарядки самого аккумулятора. Универсальность этого внешнего аккумулятора обеспечивается наличием нескольких разъемов для входа, включая microUSB и USB Type C, которые позволяют заряжать сам аккумулятор через различные типы кабелей. При этом три выхода позволяют подключать и одновременно заряжать несколько устройств, делая его идеальным решением для владельцев множества гаджетов. Hoco позаботился о быстрой зарядке — максимальный выходной ток 3 А и выходное напряжение 5 В гарантируют, что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро и безопасно. Встроенный индикатор заряда помогает легко отслеживать уровень оставшейся энергии и планировать время подзарядки. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником как в повседневной городской жизни, так и в поездках или путешествиях, позволяя оставаться на связи и не беспокоиться о заряде батареи ваших устройств.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085)




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Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
69 х 149 х 28 мм
Описание
Внешний аккумулятор Hoco представляет собой надежное и мощное устройство для зарядки ваших гаджетов в любом месте и в любое время. С весом всего 416 г, этот черный красавец емкостью 20,000 мА·ч обеспечит ваше устройство энергией на длительное время без необходимости частой подзарядки самого аккумулятора. Универсальность этого внешнего аккумулятора обеспечивается наличием нескольких разъемов для входа, включая microUSB и USB Type C, которые позволяют заряжать сам аккумулятор через различные типы кабелей. При этом три выхода позволяют подключать и одновременно заряжать несколько устройств, делая его идеальным решением для владельцев множества гаджетов. Hoco позаботился о быстрой зарядке — максимальный выходной ток 3 А и выходное напряжение 5 В гарантируют, что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро и безопасно. Встроенный индикатор заряда помогает легко отслеживать уровень оставшейся энергии и планировать время подзарядки. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником как в повседневной городской жизни, так и в поездках или путешествиях, позволяя оставаться на связи и не беспокоиться о заряде батареи ваших устройств.


Теги товара: На 20000 mAh
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Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Hoco J153A Stability 20000mAh QC3.0/PD 2A 2xUSB-A/USB-C черный (56085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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