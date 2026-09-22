Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374)

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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721678
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Внешний аккумулятор Hoco — это надежное решение для подзарядки ваших устройств в любых условиях. С весом в 504 грамма он достаточно портативен, чтобы носить его с собой повсюду. Его емкость составляет впечатляющие 20 000 мА·ч, что позволяет многократно заряжать телефоны, планшеты и другие гаджеты.
Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный вид, а наличие индикатора заряда позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 3 А, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку подключенных устройств.
Одной из ключевых особенностей этого аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств благодаря трем выходам. Это удобно для тех, кто использует несколько устройств ежедневно и не хочет тратить время на последовательную зарядку.
Для входных разъемов предусмотрен универсальный USB Type C, что делает процесс зарядки самого аккумулятора быстрым и удобным. Внешний аккумулятор Hoco объединяет в себе мощность, функциональность и стиль, выступая как идеальный спутник для современных пользователей, требующих надежности и высокой производительности от своих зарядных устройств.
Внешний аккумулятор Hoco — это надежное решение для подзарядки ваших устройств в любых условиях. С весом в 504 грамма он достаточно портативен, чтобы носить его с собой повсюду. Его емкость составляет впечатляющие 20 000 мА·ч, что позволяет многократно заряжать телефоны, планшеты и другие гаджеты.
Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный вид, а наличие индикатора заряда позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 3 А, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку подключенных устройств.
Одной из ключевых особенностей этого аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств благодаря трем выходам. Это удобно для тех, кто использует несколько устройств ежедневно и не хочет тратить время на последовательную зарядку.
Для входных разъемов предусмотрен универсальный USB Type C, что делает процесс зарядки самого аккумулятора быстрым и удобным. Внешний аккумулятор Hoco объединяет в себе мощность, функциональность и стиль, выступая как идеальный спутник для современных пользователей, требующих надежности и высокой производительности от своих зарядных устройств.
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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