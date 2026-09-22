Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)
Внешние аккумуляторы Digma — это надежное и мощное устройство, предназначенное для обеспечения продолжительной работы ваших электронных гаджетов в любом месте и в любое время. С впечатляющей емкостью 50000 мА·ч, этот аккумулятор станет идеальным спутником для путешествий или длительных поездок, когда доступ к электрическим розеткам ограничен. Разработанный с учетом современных потребностей пользователей, внешний аккумулятор Digma поддерживает быструю зарядку, что позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Наличие разъемов входа Lightning и microUSB обеспечивает универсальность в использовании, делая его совместимым с широким спектром устройств, от смартфонов и планшетов до других портативных гаджетов. С выходным напряжением 12 В и шестью выходами, аккумулятор способен одновременно заряжать несколько устройств, что делает его особенно полезным для семейных поездок или рабочих поездок, где важно оставаться на связи. Аккумулятор выполнен в элегантном черном цвете, его вес составляет 1060 г, что делает его достаточно портативным для перемещения, не жертвуя производительностью. Бренд Digma известен своим качеством и надежностью, и этот внешний аккумулятор — очередное подтверждение высокого уровня их продукции. Если вы ищете мощное и практичное решение для зарядки ваших устройств, это устройство станет отличным выбором.
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Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)