Мобильный аккумулятор Digma DGPF30A 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/USB-C черный (DGPF30A22ABK)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Внешний аккумулятор Digma — это надежное и мощное устройство, которое обеспечит необходимую энергию для ваших гаджетов в любой ситуации. При весе всего 600 г, этот черный аккумулятор обладает невероятной емкостью 30000 мА·ч, что позволяет вам заряжать устройства многократно без необходимости частой подзарядки самого аккумулятора.
Аккумулятор оснащен разъемом microUSB для удобной зарядки и поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Устройство также имеет индикатор заряда, который позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии.
С максимальным выходным током 3 А и выходным напряжением 5 В, этот внешний аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Кроме того, он позволяет одновременно заряжать до двух устройств благодаря наличию трех выходных разъемов, что делает его идеальным компаньоном в путешествиях или деловых поездках.
Внешний аккумулятор Digma — это сочетание функциональности, мощности и удобства в стильном корпусе, которое обеспечивает надежную работу ваших гаджетов, где бы вы ни находились.
Внешний аккумулятор Digma — это надежное и мощное устройство, которое обеспечит необходимую энергию для ваших гаджетов в любой ситуации. При весе всего 600 г, этот черный аккумулятор обладает невероятной емкостью 30000 мА·ч, что позволяет вам заряжать устройства многократно без необходимости частой подзарядки самого аккумулятора.
Аккумулятор оснащен разъемом microUSB для удобной зарядки и поддерживает функцию быстрой зарядки, что значительно экономит ваше время. Устройство также имеет индикатор заряда, который позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии.
С максимальным выходным током 3 А и выходным напряжением 5 В, этот внешний аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Кроме того, он позволяет одновременно заряжать до двух устройств благодаря наличию трех выходных разъемов, что делает его идеальным компаньоном в путешествиях или деловых поездках.
Внешний аккумулятор Digma — это сочетание функциональности, мощности и удобства в стильном корпусе, которое обеспечивает надежную работу ваших гаджетов, где бы вы ни находились.
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30A 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/USB-C черный (DGPF30A22ABK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Digma DGPF30A 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/USB-C черный (DGPF30A22ABK)