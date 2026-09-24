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Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка

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Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Integrated Tech Solutions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721648
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257037411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Integrated Tech Solutions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Its Way, Mindful Solutionism, Infinity Fill Goose Down, Living Curfew, Pigeonometry, Kyanite Toothpick, 100 Feet Tall, Salt And Pepper Squid, Time Moves Differently Here, C10 Aggressive Steven, C11 Bermuda, The River, C13 All City Nerve Map, D14 Forward Compatibility Engine, D15 On Failure, D16 Solid Gold, D17 Vititus, D18 Black Snow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом Aesop Rock Integrated Tech Solutions представляет собой сатирический взгляд на технологическую зависимость и цифровую эпоху, упакованный в фирменный лабиринт сложных рифм и неожиданных образов. Концептуально альбом обыгрывает эстетику корпоративных презентаций, где каждая песня звучит как "решение" для современного хаоса — от "Mindful Solutionism" до "Aggressive Steven". Музыкально это один из самых доступных альбомов Aesop Rock, но без потери глубины: "100 Feet Tall" сочетает качающийся бит с лирикой о преодолении страхов, а "By the River" (при участии Nikki Jean) добавляет неожиданную лиричность. Особенно выделяется "Salt" — трек, построенный на семпле морской волны, где Aesop размышляет о творчестве как о постоянном движении. Integrated Tech Solutions — это ироничный, но проницательный комментарий о мире, где технологии стали новой религией, а человечность — опциональной функцией.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257037411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Integrated Tech Solutions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Its Way, Mindful Solutionism, Infinity Fill Goose Down, Living Curfew, Pigeonometry, Kyanite Toothpick, 100 Feet Tall, Salt And Pepper Squid, Time Moves Differently Here, C10 Aggressive Steven, C11 Bermuda, The River, C13 All City Nerve Map, D14 Forward Compatibility Engine, D15 On Failure, D16 Solid Gold, D17 Vititus, D18 Black Snow
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Восьмой студийный альбом Aesop Rock Integrated Tech Solutions представляет собой сатирический взгляд на технологическую зависимость и цифровую эпоху, упакованный в фирменный лабиринт сложных рифм и неожиданных образов. Концептуально альбом обыгрывает эстетику корпоративных презентаций, где каждая песня звучит как "решение" для современного хаоса — от "Mindful Solutionism" до "Aggressive Steven". Музыкально это один из самых доступных альбомов Aesop Rock, но без потери глубины: "100 Feet Tall" сочетает качающийся бит с лирикой о преодолении страхов, а "By the River" (при участии Nikki Jean) добавляет неожиданную лиричность. Особенно выделяется "Salt" — трек, построенный на семпле морской волны, где Aesop размышляет о творчестве как о постоянном движении. Integrated Tech Solutions — это ироничный, но проницательный комментарий о мире, где технологии стали новой религией, а человечность — опциональной функцией.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock - Integrated Tech Solutions (Coloured) (0826257037411) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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