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Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка

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Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vedo Nudo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721642
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vedo Nudo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let's Find Out (Titoli Di Testa), Diva Waltz, Adulterio, Partenza Col Ferito, L'Ultima Vergine, Udienza A Porte Chiuse, Il Guardone, Diva Waltz 2, Crazy, Adulterio 2, Ornella, Il Detenuto, Diva Samba, Blue Like A Dream, L'Ultima Vergine 2, Il Detenuto 2, Let’s Find Out (Edda Version), L'Ultima Vergine 3, Ornella (Alt. Mix), Let’s Find Out (Alt. Sexy Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music Now! The Original Soundtrack Series
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Find Out (Titoli Di Testa), Diva Waltz, Adulterio, Partenza Col Ferito, L'Ultima Vergine, Udienza A Porte Chiuse, Il Guardone, Diva Waltz 2, Crazy, Adulterio 2, Ornella, Il Detenuto, Diva Samba, Blue Like A Dream, L'Ultima Vergine 2, Il Detenuto 2, Let’s Find Out (Edda Version), L'Ultima Vergine 3, Ornella (Alt. Mix), Let’s Find Out (Alt. Sexy Version)

Отзывы о товаре Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vedo Nudo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let's Find Out (Titoli Di Testa), Diva Waltz, Adulterio, Partenza Col Ferito, L'Ultima Vergine, Udienza A Porte Chiuse, Il Guardone, Diva Waltz 2, Crazy, Adulterio 2, Ornella, Il Detenuto, Diva Samba, Blue Like A Dream, L'Ultima Vergine 2, Il Detenuto 2, Let’s Find Out (Edda Version), L'Ultima Vergine 3, Ornella (Alt. Mix), Let’s Find Out (Alt. Sexy Version)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Music Now! The Original Soundtrack Series
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let's Find Out (Titoli Di Testa), Diva Waltz, Adulterio, Partenza Col Ferito, L'Ultima Vergine, Udienza A Porte Chiuse, Il Guardone, Diva Waltz 2, Crazy, Adulterio 2, Ornella, Il Detenuto, Diva Samba, Blue Like A Dream, L'Ultima Vergine 2, Il Detenuto 2, Let’s Find Out (Edda Version), L'Ultima Vergine 3, Ornella (Alt. Mix), Let’s Find Out (Alt. Sexy Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Vedo Nudo (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367982) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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