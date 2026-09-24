Ost - Dramma Della Gelosia (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367944) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dramma Della Gelosia
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 721641
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367944]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dramma Della Gelosia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dramma Della Gelosia (Titoli), Se Tu Mi Lasceresti (Intstrumental), Adelaide, Dramma Della Gelosia (#2), Per Motivi Di Gelosia, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto, Paglia Nei Capelli, Tema Di Oreste, Dramma Della Gelosia (#3), Adelaide E Nello, Se Tu Mi Lasceresti, Sei Mesi Di Felicit?, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto (Instrumental), Incontro Alla Balera, Dramma Della Gelosia (#4), Incontro Alla Balera (#2), Dramma Della Gelosia (Finale)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Dramma Della Gelosia (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367944) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dramma Della Gelosia (Titoli), Se Tu Mi Lasceresti (Intstrumental), Adelaide, Dramma Della Gelosia (#2), Per Motivi Di Gelosia, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto, Paglia Nei Capelli, Tema Di Oreste, Dramma Della Gelosia (#3), Adelaide E Nello, Se Tu Mi Lasceresti, Sei Mesi Di Felicit?, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto (Instrumental), Incontro Alla Balera, Dramma Della Gelosia (#4), Incontro Alla Balera (#2), Dramma Della Gelosia (Finale)
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Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367944]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dramma Della Gelosia
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dramma Della Gelosia (Titoli), Se Tu Mi Lasceresti (Intstrumental), Adelaide, Dramma Della Gelosia (#2), Per Motivi Di Gelosia, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto, Paglia Nei Capelli, Tema Di Oreste, Dramma Della Gelosia (#3), Adelaide E Nello, Se Tu Mi Lasceresti, Sei Mesi Di Felicit?, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto (Instrumental), Incontro Alla Balera, Dramma Della Gelosia (#4), Incontro Alla Balera (#2), Dramma Della Gelosia (Finale)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dramma Della Gelosia (Titoli), Se Tu Mi Lasceresti (Intstrumental), Adelaide, Dramma Della Gelosia (#2), Per Motivi Di Gelosia, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto, Paglia Nei Capelli, Tema Di Oreste, Dramma Della Gelosia (#3), Adelaide E Nello, Se Tu Mi Lasceresti, Sei Mesi Di Felicit?, Vedo Un'Ombra Sul Tuo Volto (Instrumental), Incontro Alla Balera, Dramma Della Gelosia (#4), Incontro Alla Balera (#2), Dramma Della Gelosia (Finale)
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Ost - Dramma Della Gelosia (Armando Trovajoli) (Coloured) (8032484367944) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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