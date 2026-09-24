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Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка

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Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 1
Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 2
Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
The Only Heaven You'Ll Know
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 1
  • Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 2
  • Caskets - The Only Heaven You&#039;Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SharpTone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SharpTone
Barcode
[4065629747015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
The Only Heaven You'Ll Know
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lost In The Violence, Our Remedy (feat. Make Them Suffer), The Only Heaven You'll Know, Closure, Sacrifice, What Have I Become?, Make Me A Martyr, Save Us, Escape, In Vein, Broken Path
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost In The Violence, Our Remedy (feat. Make Them Suffer), The Only Heaven You'll Know, Closure, Sacrifice, What Have I Become?, Make Me A Martyr, Save Us, Escape, In Vein, Broken Path



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SharpTone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SharpTone
Barcode
[4065629747015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caskets
Альбом (сингл)
The Only Heaven You'Ll Know
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lost In The Violence, Our Remedy (feat. Make Them Suffer), The Only Heaven You'll Know, Closure, Sacrifice, What Have I Become?, Make Me A Martyr, Save Us, Escape, In Vein, Broken Path
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lost In The Violence, Our Remedy (feat. Make Them Suffer), The Only Heaven You'll Know, Closure, Sacrifice, What Have I Become?, Make Me A Martyr, Save Us, Escape, In Vein, Broken Path


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caskets - The Only Heaven You'Ll Know (Coloured) (4065629747015) виниловая пластинка – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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