Top.Mail.Ru
5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 1
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 2
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 3
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 4
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 5
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 6
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 7
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 8
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 9
5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Everyone'S A Star!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 1
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 2
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 3
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 4
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 5
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 6
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 7
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 8
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 9
  • 5 Seconds Of Summer - Everyone&#039;S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721622
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488013031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Everyone'S A Star!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everyone’s A Star!, NOT OK, Telephone Busy, Boyband, No. 1 Obsession, I'm Scared I’ll Never Sleep Again, istillfeelthesame, Ghost, Sick of Myself, Evolve, The Rocks, Jawbreaker
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка

Австралийская группа 5 Seconds Of Summer возвращается с долгожданным шестым студийным альбомом Everyone's A Star. Альбом из 12 треков включает совершенно новый сингл «NOT OK». Лимитированное издание на цветном виниле. С момента своего восхождения на вершину славы 5 Seconds of Summer покорили сердца слушателей и добились рекордных результатов. Они собрали более 17 миллиардов прослушиваний по всему миру и выпустили три альбома, занявших первое место в американском чарте Billboard 200 (больше, чем любой австралийский коллектив). Все пять их студийных альбомов занимали первые два места в Billboard 200, а такие хиты, как «She Looks So Perfect», «Youngblood» и «Amnesia», стали культовыми хитами целых поколений, находя отклик у миллионов поклонников по всему миру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488013031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Everyone'S A Star!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everyone’s A Star!, NOT OK, Telephone Busy, Boyband, No. 1 Obsession, I'm Scared I’ll Never Sleep Again, istillfeelthesame, Ghost, Sick of Myself, Evolve, The Rocks, Jawbreaker
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Австралийская группа 5 Seconds Of Summer возвращается с долгожданным шестым студийным альбомом Everyone's A Star. Альбом из 12 треков включает совершенно новый сингл «NOT OK». Лимитированное издание на цветном виниле. С момента своего восхождения на вершину славы 5 Seconds of Summer покорили сердца слушателей и добились рекордных результатов. Они собрали более 17 миллиардов прослушиваний по всему миру и выпустили три альбома, занявших первое место в американском чарте Billboard 200 (больше, чем любой австралийский коллектив). Все пять их студийных альбомов занимали первые два места в Billboard 200, а такие хиты, как «She Looks So Perfect», «Youngblood» и «Amnesia», стали культовыми хитами целых поколений, находя отклик у миллионов поклонников по всему миру.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...