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Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка

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Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Dedicated To Markos Iii
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Dedicated To Markos Iii
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The World Is Cold Without You, Excerpt From "The Blind & The Beautiful", I Talk To My Room, Christopher Lucifer, Aline Cherie, Tres, Tres Bien, It Happened Two Sundays Ago, Black Flower, Love Suite, Illinois, We Can Make It Through, Love Suite Take 2, June
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The World Is Cold Without You, Excerpt From "The Blind & The Beautiful", I Talk To My Room, Christopher Lucifer, Aline Cherie, Tres, Tres Bien, It Happened Two Sundays Ago, Black Flower, Love Suite, Illinois, We Can Make It Through, Love Suite Take 2, June



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana (UK)
Альбом (сингл)
Dedicated To Markos Iii
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The World Is Cold Without You, Excerpt From "The Blind & The Beautiful", I Talk To My Room, Christopher Lucifer, Aline Cherie, Tres, Tres Bien, It Happened Two Sundays Ago, Black Flower, Love Suite, Illinois, We Can Make It Through, Love Suite Take 2, June
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The World Is Cold Without You, Excerpt From "The Blind & The Beautiful", I Talk To My Room, Christopher Lucifer, Aline Cherie, Tres, Tres Bien, It Happened Two Sundays Ago, Black Flower, Love Suite, Illinois, We Can Make It Through, Love Suite Take 2, June


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana (Uk) - Dedicated To Markos Iii (4040824092290) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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