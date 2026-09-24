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Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка

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Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 1
Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 2
Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 3
Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 4
Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bizarre Ko Ko Ko
Альбом (сингл)
00 Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 1
  • Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 2
  • Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 3
  • Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 4
  • Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721609
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bizarre Ko Ko Ko
Альбом (сингл)
00 Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metamorphosis Of The Element, Retracting The Reflected Consciousness Of All Having Come To Into Being, Forced Mutations, Seeming Disintegration, Burning Bog Brain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка

Виниловый альбом «00 TIME» группы BIZARRE KO KO KO. Альбом выпущен в 2022 году лейблом Wah Wah Records — Supersonic Sounds в формате LP



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bizarre Ko Ko Ko
Альбом (сингл)
00 Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Metamorphosis Of The Element, Retracting The Reflected Consciousness Of All Having Come To Into Being, Forced Mutations, Seeming Disintegration, Burning Bog Brain
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловый альбом «00 TIME» группы BIZARRE KO KO KO. Альбом выпущен в 2022 году лейблом Wah Wah Records — Supersonic Sounds в формате LP


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bizarre Ko Ko Ko - 00 Time (4040824090623) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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