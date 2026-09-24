Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 721602
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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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