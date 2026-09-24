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Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка

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Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 7
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 8
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 9
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 10
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 10
  • Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721599
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Around The World In A Day, Paisley Park, Condition Of The Heart, Raspberry Beret, Tamborine, America, Pop Life, The Ladder, Temptation
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка

Around the World in a Day — седьмой студийный альбом американского певца Принса, выпущенный в 1985 году. Records. Стал вторым альбомом певца, который возглавил американский чарт Billboard 200 и получил платиновый статус в США. Ремастированное издание на виниле. Спустя четыре десятилетия после выхода оригинального альбома «Around The World In A Day» Принса был заново ремастирован в стерео Берни Грундманом. Альбом породил четыре коммерческих сингла: «Raspberry Beret» с впечатляющим калейдоскопическим видеоклипом, где Принс предстаёт в костюме, вдохновлённом облаками и небом на обложке, «Paisley Park» (выпущен только за рубежом), «Pop Life» и «America».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Around The World In A Day, Paisley Park, Condition Of The Heart, Raspberry Beret, Tamborine, America, Pop Life, The Ladder, Temptation
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Around the World in a Day — седьмой студийный альбом американского певца Принса, выпущенный в 1985 году. Records. Стал вторым альбомом певца, который возглавил американский чарт Billboard 200 и получил платиновый статус в США. Ремастированное издание на виниле. Спустя четыре десятилетия после выхода оригинального альбома «Around The World In A Day» Принса был заново ремастирован в стерео Берни Грундманом. Альбом породил четыре коммерческих сингла: «Raspberry Beret» с впечатляющим калейдоскопическим видеоклипом, где Принс предстаёт в костюме, вдохновлённом облаками и небом на обложке, «Paisley Park» (выпущен только за рубежом), «Pop Life» и «America».


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - Around The World In A Day (0603497811366) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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