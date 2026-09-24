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Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка

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Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 1
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 2
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 3
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 4
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 5
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange
Альбом (сингл)
Inspire// Radicalise
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 1
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 2
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 3
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 4
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 5
  • Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange
Альбом (сингл)
Inspire// Radicalise
Жанр
Диско
Трек-лист
Astra's Theme, Clearly Packing, Inspire (Draft), Celebrate Some Time, Just One Bump, Inspire (Afterthought), Whos The Kid ?, Radicalise, Living In The Future, Shine Your Light, Cyberfunk, Inspire (Deluxe), Lifestyles Of The Hip And The Crazy, Radicalise (Urself), Wavy, Baby Its U, Sylvester, Midas Touch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astra's Theme, Clearly Packing, Inspire (Draft), Celebrate Some Time, Just One Bump, Inspire (Afterthought), Whos The Kid ?, Radicalise, Living In The Future, Shine Your Light, Cyberfunk, Inspire (Deluxe), Lifestyles Of The Hip And The Crazy, Radicalise (Urself), Wavy, Baby Its U, Sylvester, Midas Touch

Отзывы о товаре Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange
Альбом (сингл)
Inspire// Radicalise
Жанр
Диско
Трек-лист
Astra's Theme, Clearly Packing, Inspire (Draft), Celebrate Some Time, Just One Bump, Inspire (Afterthought), Whos The Kid ?, Radicalise, Living In The Future, Shine Your Light, Cyberfunk, Inspire (Deluxe), Lifestyles Of The Hip And The Crazy, Radicalise (Urself), Wavy, Baby Its U, Sylvester, Midas Touch
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astra's Theme, Clearly Packing, Inspire (Draft), Celebrate Some Time, Just One Bump, Inspire (Afterthought), Whos The Kid ?, Radicalise, Living In The Future, Shine Your Light, Cyberfunk, Inspire (Deluxe), Lifestyles Of The Hip And The Crazy, Radicalise (Urself), Wavy, Baby Its U, Sylvester, Midas Touch
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zeitgeist// Freedom// Energy// Exchange - Inspire// Radicalise (4251804184717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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