Top.Mail.Ru
Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 1
Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 2
Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
New Beginning
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 1
  • Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 2
  • Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
New Beginning
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mirror, Lava, The Battle Part. 1, Sumimasen Suite Part. 1, We Need Power Part. 1, I'm Thinking, I'm Spacing, Outer Space, Galactic Beats Part. 1, Hear, There, New Beginning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror, Lava, The Battle Part. 1, Sumimasen Suite Part. 1, We Need Power Part. 1, I'm Thinking, I'm Spacing, Outer Space, Galactic Beats Part. 1, Hear, There, New Beginning

Отзывы о товаре Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4580336441259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yasushi Ide
Альбом (сингл)
New Beginning
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mirror, Lava, The Battle Part. 1, Sumimasen Suite Part. 1, We Need Power Part. 1, I'm Thinking, I'm Spacing, Outer Space, Galactic Beats Part. 1, Hear, There, New Beginning
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror, Lava, The Battle Part. 1, Sumimasen Suite Part. 1, We Need Power Part. 1, I'm Thinking, I'm Spacing, Outer Space, Galactic Beats Part. 1, Hear, There, New Beginning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yasushi Ide - Cosmic Suite 2 - New Beginning (4580336441259) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...