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Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка

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Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 1
Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 2
Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 3
Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 4
Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Suburban Cracked Collective
Альбом (сингл)
Swimming Amongst The Dregs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 1
  • Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 2
  • Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 3
  • Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 4
  • Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804123259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Suburban Cracked Collective
Альбом (сингл)
Swimming Amongst The Dregs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
So Much Unlicked Air, Makeshift Visions, Where Are The Real Ones?, Thousand Year Old Heart, All Wretch, No Vomit, It's All Gone Sideways
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Much Unlicked Air, Makeshift Visions, Where Are The Real Ones?, Thousand Year Old Heart, All Wretch, No Vomit, It's All Gone Sideways

Отзывы о товаре Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804123259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Suburban Cracked Collective
Альбом (сингл)
Swimming Amongst The Dregs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
So Much Unlicked Air, Makeshift Visions, Where Are The Real Ones?, Thousand Year Old Heart, All Wretch, No Vomit, It's All Gone Sideways
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Much Unlicked Air, Makeshift Visions, Where Are The Real Ones?, Thousand Year Old Heart, All Wretch, No Vomit, It's All Gone Sideways
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suburban Cracked Collective - Swimming Amongst The Dregs (4251804123259) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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