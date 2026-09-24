Top.Mail.Ru
Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 1
Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 2
Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Torben Unit
Альбом (сингл)
Torben Unit
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 1
  • Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 2
  • Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Torben Unit
Альбом (сингл)
Torben Unit
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Karawane, Staatlich finanzierte Kriminalit?t, Kristina, Flippsche, Es hat doch jemand geh?rt, Tegel Kombi, Faschisten, Endzeit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Karawane, Staatlich finanzierte Kriminalit?t, Kristina, Flippsche, Es hat doch jemand geh?rt, Tegel Kombi, Faschisten, Endzeit

Отзывы о товаре Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Torben Unit
Альбом (сингл)
Torben Unit
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Karawane, Staatlich finanzierte Kriminalit?t, Kristina, Flippsche, Es hat doch jemand geh?rt, Tegel Kombi, Faschisten, Endzeit
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Karawane, Staatlich finanzierte Kriminalit?t, Kristina, Flippsche, Es hat doch jemand geh?rt, Tegel Kombi, Faschisten, Endzeit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Torben Unit - Torben Unit (4601620109386) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...