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Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка

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Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 1
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 2
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 3
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 4
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 5
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 6
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 7
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 8
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 9
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twice
Альбом (сингл)
Ten: The Story Goes On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 1
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 2
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 3
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 4
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 5
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 6
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 7
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 8
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 9
  • Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JYP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JYP
Barcode
[0198704645006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twice
Альбом (сингл)
Ten: The Story Goes On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Me + You, Meeeeee (Nayeon), Fix a Drink (Jeongyeon), Move Like That (Momo), Decaffeinated (Sana), Atm (Jihyo), Stone Cold (Mina), Chess (Dahyun), In My Room (Chaeyoung), Dive in (Tzuyu)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
коврик для проигрывателя
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка

Южнокорейская гёрл-группа TWICE празднуют свое десятилетие специальным альбомом под названием "TEN: The Story Goes On!"



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
JYP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JYP
Barcode
[0198704645006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twice
Альбом (сингл)
Ten: The Story Goes On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Me + You, Meeeeee (Nayeon), Fix a Drink (Jeongyeon), Move Like That (Momo), Decaffeinated (Sana), Atm (Jihyo), Stone Cold (Mina), Chess (Dahyun), In My Room (Chaeyoung), Dive in (Tzuyu)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
коврик для проигрывателя
Страна производитель
США
Описание
Южнокорейская гёрл-группа TWICE празднуют свое десятилетие специальным альбомом под названием "TEN: The Story Goes On!"


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Twice - Ten: The Story Goes On (Coloured) (0198704645006) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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