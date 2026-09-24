Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 721546
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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
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Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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