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Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Edgar Allen Poe&#039;S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644822518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Eastgate's Sonic Poem Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marmontel Riding On a Clef, Breath Kissing Matter s Mouth, Beauty of Magic Antagonism, Fay Bewitching the Moon, Cycle of Eternity, Death In the Shadow, Moment of Floating Into the Light, Darkness Veiling the Night, Etching
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Edgar Allen Poe'S The Island Of The Fay (0802644822518) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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