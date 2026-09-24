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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка

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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 1
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 2
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 1
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 2
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Johnny Come Home, Couldn't Care More, Don't Ask Me To Choose, Funny How Love Is, Suspicious Minds, Blue, Move To Work, On A Promise, Time Isn't Kind, Like A Stranger
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Johnny Come Home, Couldn't Care More, Don't Ask Me To Choose, Funny How Love Is, Suspicious Minds, Blue, Move To Work, On A Promise, Time Isn't Kind, Like A Stranger

Отзывы о товаре Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Johnny Come Home, Couldn't Care More, Don't Ask Me To Choose, Funny How Love Is, Suspicious Minds, Blue, Move To Work, On A Promise, Time Isn't Kind, Like A Stranger
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Johnny Come Home, Couldn't Care More, Don't Ask Me To Choose, Funny How Love Is, Suspicious Minds, Blue, Move To Work, On A Promise, Time Isn't Kind, Like A Stranger
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals (Coloured) (5060555213619) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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