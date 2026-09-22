Fine Young Cannibals - The Raw And The Cooked (Coloured) (5060555213633) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
The Raw And The Cooked
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721542
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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
The Raw And The Cooked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Drives Me Crazy, Good Thing, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, Tell Me What, Don't Look Back, It's OK (It's Alright), Don't Let It Get You Down, As Hard As It Is, Ever Fallen In Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fine Young Cannibals - The Raw And The Cooked (Coloured) (5060555213633) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Drives Me Crazy, Good Thing, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, Tell Me What, Don't Look Back, It's OK (It's Alright), Don't Let It Get You Down, As Hard As It Is, Ever Fallen In Love
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Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
The Raw And The Cooked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Drives Me Crazy, Good Thing, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, Tell Me What, Don't Look Back, It's OK (It's Alright), Don't Let It Get You Down, As Hard As It Is, Ever Fallen In Love
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Drives Me Crazy, Good Thing, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, Tell Me What, Don't Look Back, It's OK (It's Alright), Don't Let It Get You Down, As Hard As It Is, Ever Fallen In Love
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Fine Young Cannibals - The Raw And The Cooked (Coloured) (5060555213633) виниловая пластинка - по цене 3920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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