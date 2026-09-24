Top.Mail.Ru
Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка - фото 1
Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blancmange
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка - фото 1
  • Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721540
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017251958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blancmange
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Living On The Ceiling, Waves, Blind Vision, Don't Tell Me, The Day Before You Came, What's The Time?, Distant Storm, Mindset, Reduced Voltage, Some Times These
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка

В честь 45-летия Blancmange, сборник «Everything Is Connected: The Best Of Blancmange 1979 - 2024» стал первым сборником, составленным Нилом Артуром, в котором со вкусом сочетаются хиты и личные фавориты. Группа Blancmange, изначально выходившая из британской пост-панк-сцены DIY, добилась успеха в 1982 году: их альбом «Happy Families» получил золотой статус в Великобритании, а три сингла стали международными хитами. Впоследствии группа семь раз попадала в Топ-40 и провела 70 недель в британских альбомных чартах. Среди давних поклонников группы — Моби, Джон Грант и Хани Дижон, которая утверждает, что «британский синт-поп оказал огромное влияние на зарождающуюся сцену хаус-музыки, и Blancmange сыграла в этом большую роль». Все форматы содержат хиты из Топ-40: «Living On the Ceiling», «Waves», «Blind Vision», «Don't Tell Me» и кавер на песню Abba «The Day Before You Came», а также недавние хиты «What's The Time», «Reduced Voltage» и «Some Times These». Теперь доступно на черном виниле с напечатанным внутренним конвертом.

Отзывы о товаре Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017251958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blancmange
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Living On The Ceiling, Waves, Blind Vision, Don't Tell Me, The Day Before You Came, What's The Time?, Distant Storm, Mindset, Reduced Voltage, Some Times These
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
В честь 45-летия Blancmange, сборник «Everything Is Connected: The Best Of Blancmange 1979 - 2024» стал первым сборником, составленным Нилом Артуром, в котором со вкусом сочетаются хиты и личные фавориты. Группа Blancmange, изначально выходившая из британской пост-панк-сцены DIY, добилась успеха в 1982 году: их альбом «Happy Families» получил золотой статус в Великобритании, а три сингла стали международными хитами. Впоследствии группа семь раз попадала в Топ-40 и провела 70 недель в британских альбомных чартах. Среди давних поклонников группы — Моби, Джон Грант и Хани Дижон, которая утверждает, что «британский синт-поп оказал огромное влияние на зарождающуюся сцену хаус-музыки, и Blancmange сыграла в этом большую роль». Все форматы содержат хиты из Топ-40: «Living On the Ceiling», «Waves», «Blind Vision», «Don't Tell Me» и кавер на песню Abba «The Day Before You Came», а также недавние хиты «What's The Time», «Reduced Voltage» и «Some Times These». Теперь доступно на черном виниле с напечатанным внутренним конвертом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...