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Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка

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Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка - фото 1
Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Eaten Back To Life
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721531
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Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841615173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Eaten Back To Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shredded Humans, Edible Autopsy, Put Them To Death, Mangled, Scattered Remains, Splattered Brains, Born In A Casket, Rotting Head, The Undead Will Feast, Bloody Chunks, A Skull Full Of Maggots, Buried In The Backyard
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка

Eaten Back to Life — дебютный студийный альбом американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse, выпущенный в 1990 году на лейбле Metal Blade Records. Издание на цветном виниле к 35-летию. Группа Cannibal Corpse была создана в декабре 1988 года в городе Буффало, Нью-Йорк, из двух распавшихся команд: Tirant Sin и Beyond Death. В первой играли гитарист Боб Русей, барабанщик Пол Мазуркевич и вокалист Крис Барнс, во второй — гитарист Джек Оуэн и бас-гитарист Алекс Уэбстер. В 1990 году группа записала свой первый студийный альбом Eaten Back to Life. Крис Барнс приложил личные связи, и оформлением альбома занялся известный по Dead World Comics художник Винсент Лок. Продюсером альбома стал Скотт Бернс, о котором рассказывает Джек Оуэн: «Мы работали в студии с 11 утра до полуночи или даже дольше с небольшим перерывом, доводя Скотта до потери разума своей неопытностью и бесконечными вопросами о музыкальной индустрии. Некоторые сессии длились так долго, что он не возвращался домой и спал на полу в нашем отеле!» В альбоме также поработал ещё один знакомый Криса Барнса — Глен Бентон из дэт-метал-группы Deicide. Альбом был запрещён в Германии и ряде других стран из-за оформления обложки, продавалась только цензурная версия, запрет на оригинал был снят лишь в июне 2006 года.

Отзывы о товаре Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841615173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Eaten Back To Life
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shredded Humans, Edible Autopsy, Put Them To Death, Mangled, Scattered Remains, Splattered Brains, Born In A Casket, Rotting Head, The Undead Will Feast, Bloody Chunks, A Skull Full Of Maggots, Buried In The Backyard
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Eaten Back to Life — дебютный студийный альбом американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse, выпущенный в 1990 году на лейбле Metal Blade Records. Издание на цветном виниле к 35-летию. Группа Cannibal Corpse была создана в декабре 1988 года в городе Буффало, Нью-Йорк, из двух распавшихся команд: Tirant Sin и Beyond Death. В первой играли гитарист Боб Русей, барабанщик Пол Мазуркевич и вокалист Крис Барнс, во второй — гитарист Джек Оуэн и бас-гитарист Алекс Уэбстер. В 1990 году группа записала свой первый студийный альбом Eaten Back to Life. Крис Барнс приложил личные связи, и оформлением альбома занялся известный по Dead World Comics художник Винсент Лок. Продюсером альбома стал Скотт Бернс, о котором рассказывает Джек Оуэн: «Мы работали в студии с 11 утра до полуночи или даже дольше с небольшим перерывом, доводя Скотта до потери разума своей неопытностью и бесконечными вопросами о музыкальной индустрии. Некоторые сессии длились так долго, что он не возвращался домой и спал на полу в нашем отеле!» В альбоме также поработал ещё один знакомый Криса Барнса — Глен Бентон из дэт-метал-группы Deicide. Альбом был запрещён в Германии и ряде других стран из-за оформления обложки, продавалась только цензурная версия, запрет на оригинал был снят лишь в июне 2006 года.
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Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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