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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 2
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 3
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 4
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 5
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 6
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 7
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 2
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 3
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 4
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 5
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 6
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 7
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804142489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Amboss B Traummaschine
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка

«Ash Ra Tempel» — дебютный студийный альбом краутрок-группы Ash Ra Tempel, выпущенный в 2025 году. В записи участвовали гитарист Мануэль Гёттшинг, барабанщик Клаус Шульце и басист Хартмут Энке. Звукорежиссёром выступил Конни Планк. Альбом был записан в марте 1971 года и выпущен в июне 1971 года на лейбле Ohr Records. Этот юбилейный альбом, посвящённый 50-летию группы, будет выпущен в память обо всех музыкантах, принявших участие в его создании, на лейбле MG.ART Мануэля Гёттшинга. Это четвёртый и главный релиз в этой серии, работа над которым была завершена под строгим контролем самого Мануэля Гёттшинга поздней осенью 2022 года.

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804142489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Amboss B Traummaschine
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Ash Ra Tempel» — дебютный студийный альбом краутрок-группы Ash Ra Tempel, выпущенный в 2025 году. В записи участвовали гитарист Мануэль Гёттшинг, барабанщик Клаус Шульце и басист Хартмут Энке. Звукорежиссёром выступил Конни Планк. Альбом был записан в марте 1971 года и выпущен в июне 1971 года на лейбле Ohr Records. Этот юбилейный альбом, посвящённый 50-летию группы, будет выпущен в память обо всех музыкантах, принявших участие в его создании, на лейбле MG.ART Мануэля Гёттшинга. Это четвёртый и главный релиз в этой серии, работа над которым была завершена под строгим контролем самого Мануэля Гёттшинга поздней осенью 2022 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (Coloured) (4251804142489) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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