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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 2
Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 2
  • Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка

«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (за которыми сидел Харальд Гроссскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах — в результате получился живой, расслабленный альбом, местами напоминающий звучание Западного побережья, что уже тогда указывало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательные декламации и песни Рози Мюллер — идеальное вокальное украшение альбома. Альбом был полностью ремастерирован Мануэлем Гёттшингом и, наконец, доступен в превосходном качестве.

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (за которыми сидел Харальд Гроссскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах — в результате получился живой, расслабленный альбом, местами напоминающий звучание Западного побережья, что уже тогда указывало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательные декламации и песни Рози Мюллер — идеальное вокальное украшение альбома. Альбом был полностью ремастерирован Мануэлем Гёттшингом и, наконец, доступен в превосходном качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Starring Rosi (Coloured) (4251804182904) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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