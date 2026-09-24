Various Artists - The 80S Mix Volume 2 (Coloured) (8430717000833) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 721524
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everybody Have Fun Tonight. Wang Chung (The 80's Mix Volume 2), Be Near Me. ABC (The 80's Mix Volume 2), Everlasting Love. Howard Jones (The 80's Mix Volume 2), King of Wishful Thinking. Go West (The 80's Mix Volume 2), I Melt with You. Modern English (The 80's Mix Volume 2), Only the Lonely. the Motels (The 80's Mix Volume 2), Baby Hold on. Eddie Money (The 80's Mix Volume 2), Foolish Beat. Debbie Gibson (The 80's Mix Volume 2), Is She Really Going Out with Him?. Joe Jackson (The 80's Mix Volum
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The 80S Mix Volume 2 (Coloured) (8430717000833) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Have Fun Tonight. Wang Chung (The 80's Mix Volume 2), Be Near Me. ABC (The 80's Mix Volume 2), Everlasting Love. Howard Jones (The 80's Mix Volume 2), King of Wishful Thinking. Go West (The 80's Mix Volume 2), I Melt with You. Modern English (The 80's Mix Volume 2), Only the Lonely. the Motels (The 80's Mix Volume 2), Baby Hold on. Eddie Money (The 80's Mix Volume 2), Foolish Beat. Debbie Gibson (The 80's Mix Volume 2), Is She Really Going Out with Him?. Joe Jackson (The 80's Mix Volume 2), Let It Whip. Dazz Band (The 80's Mix Volume 2)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everybody Have Fun Tonight. Wang Chung (The 80's Mix Volume 2), Be Near Me. ABC (The 80's Mix Volume 2), Everlasting Love. Howard Jones (The 80's Mix Volume 2), King of Wishful Thinking. Go West (The 80's Mix Volume 2), I Melt with You. Modern English (The 80's Mix Volume 2), Only the Lonely. the Motels (The 80's Mix Volume 2), Baby Hold on. Eddie Money (The 80's Mix Volume 2), Foolish Beat. Debbie Gibson (The 80's Mix Volume 2), Is She Really Going Out with Him?. Joe Jackson (The 80's Mix Volum
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Have Fun Tonight. Wang Chung (The 80's Mix Volume 2), Be Near Me. ABC (The 80's Mix Volume 2), Everlasting Love. Howard Jones (The 80's Mix Volume 2), King of Wishful Thinking. Go West (The 80's Mix Volume 2), I Melt with You. Modern English (The 80's Mix Volume 2), Only the Lonely. the Motels (The 80's Mix Volume 2), Baby Hold on. Eddie Money (The 80's Mix Volume 2), Foolish Beat. Debbie Gibson (The 80's Mix Volume 2), Is She Really Going Out with Him?. Joe Jackson (The 80's Mix Volume 2), Let It Whip. Dazz Band (The 80's Mix Volume 2)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - The 80S Mix Volume 2 (Coloured) (8430717000833) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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