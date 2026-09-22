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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.5
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721522
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.5
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Jazz Sexiest Ladies – Volume 5
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got That Something, Sarah Menescal–Save a Prayer, The Cooltrane Quartet–Purple Rain, Shelly Sony–Easy Lover, Eve St. Jones–I've Had The Time Of My Life, Natalie Renoir–Go Your Own Way, Sarah Menescal–High and Dry, The Cooltrane Quartet–What's Up



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.5 (Coloured) (8430717000697) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.5
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Jazz Sexiest Ladies – Volume 5
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flora Martinez–Happy, Deborah Dixon (2) & Les Crossaders–She Loves You, Jazzystics–Union Of The Snake, Shirley Adamson–Beautiful Day, George White Group–Money, Shirley Adamson & Stella Starlight Trio–Every Teardrop Is A Waterfall, Groove Messengers & Rever Sound–Blame It On The Rain, Karen Souza–In The Blink Of An Eye, Dinah Eastwood & Luca Giacco–Body And Soul, Julie Benson & Jazzystics–Snow ( Hey Oh), Sarah Menescal–Used To Love Her, Groovy Waters & Les Crossaders–Delicate, Karen Souza–You Got That Something, Sarah Menescal–Save a Prayer, The Cooltrane Quartet–Purple Rain, Shelly Sony–Easy Lover, Eve St. Jones–I've Had The Time Of My Life, Natalie Renoir–Go Your Own Way, Sarah Menescal–High and Dry, The Cooltrane Quartet–What's Up


Теги товара: Цветной винил
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