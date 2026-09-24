Various Artists - The Many Faces Of Metallica (Coloured) (8430717000208) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Metallica
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 721521
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Metallica
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ain't My Bitch - Shadowbomb, Wherever I May Roam - Mystic Force, Jump Into the Fire - Dangerfield, of Wolf and Man - Nedra, Battery - Trelleborg, Enter Sandman - Leaving Eden, Nothing Else Matters - Stiletto Ghetto, One - Steal the Show, the Frayed Ends of Sanity - Charlie Bonnett III, Good to See You - Samson, Powergame - Tokyo Blade, Give 'Em Hell - Witchfynde, Burner - Motorhead, Denim & Leather - Saxon, Wratchild - Paul Di'anno, Blitzkrieg - Blitzkrieg, the Small Hours - Holocaust, Crash Cou
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Metallica (Coloured) (8430717000208) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't My Bitch - Shadowbomb, Wherever I May Roam - Mystic Force, Jump Into the Fire - Dangerfield, of Wolf and Man - Nedra, Battery - Trelleborg, Enter Sandman - Leaving Eden, Nothing Else Matters - Stiletto Ghetto, One - Steal the Show, the Frayed Ends of Sanity - Charlie Bonnett III, Good to See You - Samson, Powergame - Tokyo Blade, Give 'Em Hell - Witchfynde, Burner - Motorhead, Denim & Leather - Saxon, Wratchild - Paul Di'anno, Blitzkrieg - Blitzkrieg, the Small Hours - Holocaust, Crash Course in Brain Surgerie - Budgie, Whiskey in the Jar - Eric Bell (Thin Lizzy)
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Metallica
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ain't My Bitch - Shadowbomb, Wherever I May Roam - Mystic Force, Jump Into the Fire - Dangerfield, of Wolf and Man - Nedra, Battery - Trelleborg, Enter Sandman - Leaving Eden, Nothing Else Matters - Stiletto Ghetto, One - Steal the Show, the Frayed Ends of Sanity - Charlie Bonnett III, Good to See You - Samson, Powergame - Tokyo Blade, Give 'Em Hell - Witchfynde, Burner - Motorhead, Denim & Leather - Saxon, Wratchild - Paul Di'anno, Blitzkrieg - Blitzkrieg, the Small Hours - Holocaust, Crash Cou
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ain't My Bitch - Shadowbomb, Wherever I May Roam - Mystic Force, Jump Into the Fire - Dangerfield, of Wolf and Man - Nedra, Battery - Trelleborg, Enter Sandman - Leaving Eden, Nothing Else Matters - Stiletto Ghetto, One - Steal the Show, the Frayed Ends of Sanity - Charlie Bonnett III, Good to See You - Samson, Powergame - Tokyo Blade, Give 'Em Hell - Witchfynde, Burner - Motorhead, Denim & Leather - Saxon, Wratchild - Paul Di'anno, Blitzkrieg - Blitzkrieg, the Small Hours - Holocaust, Crash Course in Brain Surgerie - Budgie, Whiskey in the Jar - Eric Bell (Thin Lizzy)
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - The Many Faces Of Metallica (Coloured) (8430717000208) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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