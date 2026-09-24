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Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка

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Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 1
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721520
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 1
Жанр
Диско
Трек-лист
Irene Cara–Flashdance… What A Feeling
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Irene Cara–Flashdance… What A Feeling



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The 80S Mix Volume 1 (Coloured) (8430717000666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The 80S Mix Volume 1
Жанр
Диско
Трек-лист
Irene Cara–Flashdance… What A Feeling
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Irene Cara–Flashdance… What A Feeling


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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