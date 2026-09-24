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Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка

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Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration Volume 2
Жанр
Регги
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721519
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Загружаем...
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Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка
2 810 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration Volume 2
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic - Bob Marley & The Wailers, People Get Ready - Jimmy Osborne, 400 Years - Peter Tosh, Rivers Of Babylon - Ronnie Davis, Loving Pauper - Gregory Isaacs, Some Like It Hot - Dennis Brown, Double Six - Lee Perry, Rock To The Music - Dillinger, Egyptian Reggae - Johnny Clarke, No Time To Lose - Al Campbell, Wonderful World, Beautiful People - Jimmy Cliff, Monkey Man - Toots & The Maytals
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка

"Reggae Roots Vibration Vol. 2" продолжает нашумевшую серию новым сборником легендарных треков, воспевающих богатство и разнообразие классического регги. Включая в себя важнейшие записи таких икон, как Боб Марли и The Wailers, Питер Тош, Грегори Айзекс и Toots & The Maytals, этот сборник ещё глубже проникает в корни, представляя яркое полотно песен, определивших целое направление. Издание на цветном виниле. Этот том охватывает весь эмоциональный и культурный спектр самого влиятельного экспорта Ямайки. На стороне А слушатели знакомятся с осознанной глубиной "Natural Mystic" волнующей душу красотой "People Get Ready" и праведным огнём "400 Years" Питера Тоша. Сторона B меняет настроение благодаря творческому блеску Ли Перри, гипнотическому ритму Джонни Кларка и праздничной энергии «Monkey Man» группы Toots & The Maytals.



Теги товара: Регги, Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reggae Roots Vibration Volume 2
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic - Bob Marley & The Wailers, People Get Ready - Jimmy Osborne, 400 Years - Peter Tosh, Rivers Of Babylon - Ronnie Davis, Loving Pauper - Gregory Isaacs, Some Like It Hot - Dennis Brown, Double Six - Lee Perry, Rock To The Music - Dillinger, Egyptian Reggae - Johnny Clarke, No Time To Lose - Al Campbell, Wonderful World, Beautiful People - Jimmy Cliff, Monkey Man - Toots & The Maytals
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
"Reggae Roots Vibration Vol. 2" продолжает нашумевшую серию новым сборником легендарных треков, воспевающих богатство и разнообразие классического регги. Включая в себя важнейшие записи таких икон, как Боб Марли и The Wailers, Питер Тош, Грегори Айзекс и Toots & The Maytals, этот сборник ещё глубже проникает в корни, представляя яркое полотно песен, определивших целое направление. Издание на цветном виниле. Этот том охватывает весь эмоциональный и культурный спектр самого влиятельного экспорта Ямайки. На стороне А слушатели знакомятся с осознанной глубиной "Natural Mystic" волнующей душу красотой "People Get Ready" и праведным огнём "400 Years" Питера Тоша. Сторона B меняет настроение благодаря творческому блеску Ли Перри, гипнотическому ритму Джонни Кларка и праздничной энергии «Monkey Man» группы Toots & The Maytals.


Теги товара: Регги, Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


Various Artists - Reggae Roots Vibration Volume 2 (Coloured) (8430717000710) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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