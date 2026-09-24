Tedeschi Trucks Band - Revelator (Coloured) (8719262037793) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tedeschi Trucks Band
Альбом (сингл)
Revelator
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 721512
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5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tedeschi Trucks Band
Альбом (сингл)
Revelator
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Come See About Me, Don't Let Me Slide, Midnight In Harlem, Bound For Glory, Simple Things, Until You Remember, Ball And Chain, These Walls, Learn How To Love, Shrimp And Grits (Interlude), Love Has Something Else To Say, Shelter
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tedeschi Trucks Band - Revelator (Coloured) (8719262037793) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come See About Me, Don't Let Me Slide, Midnight In Harlem, Bound For Glory, Simple Things, Until You Remember, Ball And Chain, These Walls, Learn How To Love, Shrimp And Grits (Interlude), Love Has Something Else To Say, Shelter
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tedeschi Trucks Band
Альбом (сингл)
Revelator
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Come See About Me, Don't Let Me Slide, Midnight In Harlem, Bound For Glory, Simple Things, Until You Remember, Ball And Chain, These Walls, Learn How To Love, Shrimp And Grits (Interlude), Love Has Something Else To Say, Shelter
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come See About Me, Don't Let Me Slide, Midnight In Harlem, Bound For Glory, Simple Things, Until You Remember, Ball And Chain, These Walls, Learn How To Love, Shrimp And Grits (Interlude), Love Has Something Else To Say, Shelter
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tedeschi Trucks Band - Revelator (Coloured) (8719262037793) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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